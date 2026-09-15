OFICIAL: Lionel Messi es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro, según el propio L'Équipe

Mientras Lionel Messi fue tendencia en las últimas semanas por su retiro de la selección de Argentina, ahora vuelve a estar en boca de todos por la posibilidad de ganar el Balón de Oro por novena ocasión. El argentino regresó a la lista de nominados después de quedar fuera de la edición anterior.

Así como Leo emocionó a todos cuando despidió a su padre, ahora sus fanáticos sueñan con verlo levantar otro título individual. En esta ocasión, el propio diario francés L'Équipe lo incluyó entre los principales candidatos en la portada de su edición de este martes.

L'Équipe confirma que Lionel Messi es uno de los favoritos para el Balón de Oro

L'Équipe dedicó su portada a los principales aspirantes al Balón de Oro 2026 y ubicó a Messi junto a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Harry Kane. El ganador será anunciado el próximo 26 de octubre en Londres.

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La publicación generó debate por la ausencia de Rodri en la imagen. Sin embargo, el español sí forma parte de los 30 nominados oficiales al premio.

Los méritos de Lionel Messi para ganar el Balón de Oro

Messi aparece nuevamente en la conversación después de quedar fuera de la edición 2025. El actual futbolista del Inter Miami es el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho conquistas.

El argentino obtuvo el Ballon d'Or en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Ahora busca convertirse en el primer jugador en alcanzar nueve estatuillas. De hecho, es el máximo ganador de este galardón con 8 condecoraciones, superando por amplio margen a sus perseguidores.

Los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026

Además de Messi, la lista definitiva incluye a figuras como Mbappé, Yamal, Dembélé, Kane y Rodri. También aparece el argentino Lautaro Martínez y el crack de México, Julián Quiñones, además de varios futbolistas del Paris Saint-Germain.

Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, incluso aparece como favorito en algunas proyecciones previas. La decisión final estará en manos de 100 periodistas de los países mejor ubicados en el ranking FIFA y se conocerá el 26 de octubre. Messi puede quedarse con su noveno galardón.

