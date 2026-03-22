¡Increíble! Todos estos deportes iniciarán antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos LA2028

Ser partícipe de los Juegos Olímpicos es una experiencia maravillosa en todos los sentidos, por lo que entender cómo funcionan a veces recae en fijarse en los detalles. Ahora, Los Ángeles 2028 hará historia por ser la primera edición con una particularidad de los días y los deportes que iniciarán previo a la ceremonia de inauguración.

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¿Qué deportes iniciarán antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos?

Aunque este tema es algo normal en los eventos olímpicos, Los Ángeles 2028 romperá dos registros bastante particulares alrededor del inicio de actividades. A nivel organizativo queda claro que a países como los Estados Unidos no se les puede enseñar mucho, pero llama la atención que así se dé.

Dado el calendario apretado por ser solamente 15 días de actividades, es normal que algunos eventos tengan que adaptarse e iniciar antes. Pero por primera vez en la historia las actividades iniciarán cuatro días antes con el futbol, lo cual es bastante tiempo de anticipación. Ahora, también serán varias disciplinas las que iniciarán competencias previo al evento inaugural

Allí serán en total nueve deportes que ya estarán en competencia antes de que el 14 de julio se den por iniciados los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. He aquí el calendario de este detalle.

Futbol - (10, 11, 13 y 14 de julio)

Waterpolo - (12 y 13 de julio)

Basquetbol - (12 y 13 de julio)

Cricket - (12 y 13 de julio)

Hockey sobre Césped - (12 y 13 de julio)

Balonmano - (12 y 13 de julio)

Rugby Sevens - (12 y 13 de julio)

Beisbol - (13 de julio)

Canotaje Slalom - (14 de julio)

Por primera vez en la historia, la actividad olímpica arrancará CUATRO días antes de la inauguración con partidos de fútbol.



Además, habrá NUEVE deportes que comiencen competencias antes del encendido del pebetero olímpico el próximo 14 de julio del 2028.



Fútbol - 10, 11, 13 y… pic.twitter.com/PgiHHiTI8W — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 18, 2026

¿Cuándo y a qué hora será la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2028?

Con todo esto en mente, la fiesta olímpica iniciará antes, pero el gran evento inaugural sucederá el próximo viernes 14 de julio de 2028. Este tendrá dos sedes donde se realizarán los eventos de espectáculo angelino. El primero sucederá en Los Angeles Memorial Coliseum y el segundo en el SoFi Stadium. La hora acordada es las 17:00 horas en tiempo de dicha zona de los Estados Unidos.