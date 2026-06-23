¿Por qué Sergio Canales no renovó con Monterrey? Esta es la verdadera razón

El español fue uno de los grandes bombazos que los Rayados de Monterrey concretó en los últimos años, etapa donde el club tomó una gestión de fichajes de corte europeo. Sin embargo, para desdicha de los aficionados de La Pandilla, eso no se tradujo en buenos resultados y siguen en sequía desde 2019. Y ahora, Sergio Canales se marchó del club y aquí se explica el por qué de la negativa del español para seguir en México.

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¿Por qué Sergio Canales no renovó con los Rayados de Monterrey?

Ya anunciado su fichaje por el Racing de Santander como agente libre, Sergio Canales oficialmente terminó su etapa como jugador de la Liga BBVA MX tras 3 años jugando en la Sultana del Norte. Ante eso, hay cuestionamientos del por qué no se logró una renovación, sabiendo que el mediocampista es un hombre de calidad y de carácter prácticamente internacional cuando arribó a México.

Fue evidente que al final de su etapa con los Rayados la situación no era del todo sana en la relación del jugador, directivos y parece que tampoco con el cuerpo técnico. Perdió protagonismo en cancha y eso también habría provocado que la decisión del nacido en Santander se inclinara todavía más a no quedarse con Monterrey.

Sergio Canales siempre fue abierto en mencionar que quería retirarse en el club que le vio nacer en su etapa como futbolista, sin embargo hay reportes de que él quiso seguir e incluso cumplió con lo estipulado para que le renovaran un año más. Pero la directiva de Rayados no quiso, pues no entraba en planes para la temporada 2026-27 del club.

¿Cuándo debuta Rayados en el Apertura 2026… ya sin Sergio Canales?

Pero con el español de 35 años ya en la que considera su casa y Monterrey trabajando en el proyecto con Matías Almeyda, la hora de la verdad se acerca. El equipo recién goleó al Cancún FC en partido de preparación y ya regresaron a Nuevo León para los últimos detalles previo a su debut el 18 de julio en casa. Los reportes desde el norte del país indican que regresarán a las actividades (días de descanso) hasta el jueves 25 de junio y muy probablemente jugando otro partido antes de su enfrentamiento ante Santos Laguna en la fecha uno del Apertura 2026.