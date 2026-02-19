Estos entrenadores DOMINAN la Liga MX y solo UNO es MEXICANO

La Liga MX en el Clausura 2026 vive un fenómeno que ya no puede ignorarse: la presencia argentina en los banquillos no solo es numerosa, sino determinante. Tras el primer tercio del torneo, seis estrategas albicelestes tienen a sus equipos en puestos de liguilla, confirmando una tendencia que viene creciendo desde hace varios torneos.

Nombres como Gabriel Milito, Nicolás Larcamón, Antonio Mohamed, Esteban Solari, Guido Pizarro y Diego Cocca no solo figuran en la tabla: marcan el ritmo competitivo del campeonato y confirman la influencia táctica del futbol argentino en México.

El contexto no es menor. Con el torneo avanzando hacia su segundo tercio, la lucha por la liguilla se perfila con un claro sello sudamericano, mientras que el mexicano Efraín Juárez aparece como el principal representante local con aspiraciones reales de competir por el título.

¿Por qué los entrenadores argentinos dominan la Liga MX en 2026?

La respuesta combina metodología, adaptación cultural y experiencia internacional. Los técnicos argentinos han sabido interpretar el entorno competitivo mexicano con una mezcla de intensidad táctica y gestión emocional del vestidor, algo que históricamente ha dado resultados en el fútbol nacional.

Además, el dominio no es circunstancial. En la última década, los títulos han quedado mayoritariamente en manos extranjeras, con estrategas argentinos levantando trofeos recientes y consolidando proyectos sólidos. Esta continuidad ha permitido crear una escuela de pensamiento futbolístico que hoy se refleja en la tabla.

El dato es contundente: seis de los ocho puestos de liguilla están ocupados por técnicos argentinos, un reflejo claro de su impacto en el Clausura 2026 y en la evolución estratégica de la competencia.

La brecha histórica: el reto para los técnicos mexicanos en Liga MX

El dominio extranjero también abre un debate inevitable sobre el desarrollo del talento nacional en los banquillos. La última vez que un técnico mexicano fue campeón se remonta a 2020, cuando Ignacio Ambriz llevó al León al título en un torneo marcado por la pandemia.

Desde entonces, la tendencia ha favorecido proyectos dirigidos por extranjeros, lo que plantea preguntas sobre la formación de nuevos entrenadores mexicanos y las oportunidades en clubes de alto perfil.

Aun así, la historia del fUtbol mexicano demuestra que los ciclos cambian. La incógnita es si el Clausura 2026 consolidará definitivamente la hegemonía argentina o si abrirá la puerta a una nueva generación de técnicos locales capaces de romper la tendencia.