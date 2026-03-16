¡No fue su jornada! Porteros de Cruz Azul recibieron seis goles de Pumas en el Clausura 2026

Jornada complicada para los porteros principales de Cruz Azul ante los Pumas de la UNAM. Kevin Mier reapareció en el arco celeste, pero el de la sub-21 y se llevó cuatro goles en el Pedregal. Más tarde, en el Estadio Olímpico Universitario, Andrés Gudiño fue factor para que Universidad Nacional rescatara el empate a dos contra los pupilos de Nicolás Larcamón.

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Este antecendente sucedió en vísperas de una semana crucial en las aspiraciones de la Máquina Celeste, este martes 17 de marzo en punto de las 9:00 pm se dará el compromiso de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante Rayados de Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc. En el global, el club de La Noria tiene la ventaja 3-2 tras lo sucedido en la Sultana del Norte hace unos días. Por si fuera poco, las Chivas del Guadalajara tendrán partido contra el León este miércoles 18 de marzo (partido reprogramado) y una victoria le daría de nuevo el liderato al 'Rebaño Sagrado'.

Nicolás Larcamón define a su portero titular

En conferencia de prensa, el estratega sudamericano dio a conocer al portero que saldrá como titular ante La Pandilla: “Es parte de la planeación en su vuelta a las canchas. Lo estamos valorando para el último partido antes del receso y también para el amistoso contra Atlético Nacional. Por el momento seguimos considerando a Gudiño como titular para mañana”, destacó.

Finalmente, el partido de la jornada 12 entre los Cañoneros de Mazatlán y Cruz Azul de este viernes 20 de marzo a las 9:06 pm lo podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca Deportes, la APP de TV Azteca Deportes y a página de aztecadeportes.com

