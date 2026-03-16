Rayados de Monterrey espera ganarle a Cruz Azul con este as bajo la manga

Mientras que Cruz Azul tiene una estrategia para vencer a Rayados, el CF Monterrey busca remontar la serie en la Concacaf Champions Cup 2026 luego de un partido de ida donde las cosas no salieron como se buscaba. Se sabe que es muy difícil y para muchos sería considerado como una “hazaña”, pero “La Pandilla” tiene un as bajo la manga.

Las posibilidades de Cruz Azul contra Rayados de Monterrey son altas, pero el equipo dirigido por Nico Sánchez quiere dar vuelta el resultado a pesar de no ser el favorito. De hecho, los focos apuntan a un jugador que era una pieza clave en la plantilla, quien estaba lesionado y hoy sería el as bajo la manga del conjunto regiomontano.

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Óliver Torres, el as bajo la manga de Rayados de Monterrey

En la última práctica de Rayados antes de visitar a Cruz Azul se pudo observar a Óliver Torres entrenando con el resto del grupo nuevamente luego de la lesión sufrida durante el partido frente al Querétaro por el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Ahora podría ser importante en la estrategia de Nico Sánchez para derrotar a La Máquina.

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Cabe destacar que el mediocampista español ha sido una pieza muy importante en el esquema de Domènec Torrent cuando dirigía a “La Pandilla” y lo continuó siendo con el entrenador argentino que está en el club de manera interina. El jugador de 31 años volvería a la titularidad frente a Cruz Azul y esperan que sea parte de una hazaña en México.

Rayados de Monterrey tiene a Óliver Torres como una pieza clave

En lo que va del año, Torres ha sido titular en 9 partidos del Clausura 2026, es decir, todos los que pudo jugar a raíz de la lesión sufrida. Por su parte, fue suplente en la rotación que hizo el entrenador en la Concachampions, ingresando algunos minutos frente al Xelajú de Guatemala. Luego, no pudo jugar la ida ante Cruz Azul.

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El CF Monterrey también tiene malas noticias de cara al partido con Cruz Azul

Rayados visita a Cruz Azul este martes 17 de marzo a las 21:00 (hora de la CDMX) en busca de una victoria por diferencia de dos goles en la Concachampions 2026 con la presencia de Óliver Torres. Sin embargo, también hay malas noticias: las ausencias de Sergio Canales, Érick Aguirre, Lucas Ocampos, Iker Fimbres y Stefan Medina.

