Portland Timbers vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de HOY jueves 13 de agosto, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Portland Timbers vs Xolos de Tijuana

¿A qué hora inicia el Portland Timbers vs Xolos de Tijuana?

El partido entre Portland Timbers y Xolos de Tijuana, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, se disputará este jueves 13 de agosto y está programado para arrancar a las 8:30, tiempo del centro de México.

¿Dónde se jugará el Portland Timbers vs Xolos de Tijuana?

Portland Timbers y Xolos de Tijuana se enfrentarán en el Providence Park, uno de los estadios más antiguos de la MLS. Este inmueble fue inaugurado en 1926 como Multnomah Stadium y desde entonces ha pasado por múltiples remodelaciones porque es propiedad del gobierno de la Ciudad de Portland. Ahora tiene una capacidad para poco más de 25 mil espectadores.