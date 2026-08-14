Portland Timbers vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de HOY jueves 13 de agosto, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online
Portland Timbers y Xolos de Tijuana le pondrán fin a su participación en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 cuando se enfrenten en el Providence Park
¿A qué hora inicia el Portland Timbers vs Xolos de Tijuana?
El partido entre Portland Timbers y Xolos de Tijuana, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, se disputará este jueves 13 de agosto y está programado para arrancar a las 8:30, tiempo del centro de México.
¿Dónde se jugará el Portland Timbers vs Xolos de Tijuana?
Portland Timbers y Xolos de Tijuana se enfrentarán en el Providence Park, uno de los estadios más antiguos de la MLS. Este inmueble fue inaugurado en 1926 como Multnomah Stadium y desde entonces ha pasado por múltiples remodelaciones porque es propiedad del gobierno de la Ciudad de Portland. Ahora tiene una capacidad para poco más de 25 mil espectadores.