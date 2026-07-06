¡POSTE DE PORTUGAL! España se salva de milagro en una jugada de infarto

¡SE SALVÓ ESPAÑA! Portugal estuvo a nada de tomar la ventaja en el marcador tras una jugada espectacular que terminó estrellándose en el poste.

El conjunto portugués generó una de las acciones más peligrosas del encuentro y por un instante los aficionados ya cantaban el gol. Sin embargo, el balón se negó a entrar y el poste terminó siendo el mejor aliado de la selección española.

