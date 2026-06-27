¡Portugal la Salva en la Línea! Colombia Cerca del Gol | Copa Mundial de la FIFA 2026

Portugal protagonizó una salvada espectacular sobre la línea para impedir el primer gol de Colombia en uno de los momentos más intensos del partido de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La selección colombiana estuvo a nada de romper el empate con una jugada llena de peligro, pero la defensa portuguesa reaccionó de manera extraordinaria para evitar el tanto cuando el balón parecía tener destino de red.

