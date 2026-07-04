Portugal vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

Portugal vs España será uno de los grandes partidos en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en duelo que sacará chispas desde Dallas.

Grandes figuras como Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal podrán demostrar su gran talento en la cancha de los Vaqueros.

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El juego se disputará este lunes 6 de julio de 2026 en punto de las 12:40 pm tiempo del centro de México desde el Estadio Vancouver.