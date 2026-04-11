La posible alineación de Cruz Azul para enfrentar al América en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este sábado 11 de abrild el 2026, se enfrentan América vs Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Ambos equipos buscarán poder llevarse la victoria pero el conjunto Celeste llega con una obligación luego de perder entre semana 3-0 en los Cuartos de Final de Concachampions ante el LAFC. Motivo por el que Larcamón podría ser exigente con el equipo, mandar una alineación que pueda imponer condiciones y llevarse la victoria ante el equipo de Coapa.

Último entrenamiento antes de la jornada 14 y estamos listos. 💙🚂 pic.twitter.com/VPCkShoael — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 11, 2026

La posible alineación que mandaría Nicolás Larcamón vs América

Nicolás Larcamón buscaría poner a los mejores hombres de Cruz Azul vs América, es por eso que en la portería saldría con Gudiño que es el portero con mejor ritmo de juego. En la defensa saldría con Rotondi, Piovi, Ditta y Omar Campos. Por delante de ellos estaría Erik Lira para ser la salida y cuando se necesite el tercer defensa central.

En el mediocampo, los futbolistas encargados de generar el peligro y de recuperar el balón serían Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Palavecino y Paradela. En la punta del equipo estaría Gabriel 'El Toro' Fernández buscando que con su fisico pueda ganar por los aires.

La alineación de Cruz Azul sería:

Portero: Gudiño

Defensas: Rotondi, Ditta, Piovi, Campos y Lira

Mediocampistas: Rodríguez, Márquez, Palavecino y Paradela

Delanteros: Fernández

Hora del América vs Cruz Azul

El Clásico Joven, América vs Cruz Azul se va a disputar en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. El regreso del equipo de Coapa al Estadio Banorte y con los dos equipos buscando llevarse los tres puntos.