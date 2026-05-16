Los 4 refuerzos que pide André Jardine en el América para el Apertura 2026

El conjunto del América ya estaría trabajando en los refuerzos necesarios para poder disputar el Apertura 2026 luego de no conseguir avanzar de Cuartos de Final en el Clausura 2026 y tener un torneo con irregularidades.

En las redes sociales, ha empezado a ser difundido las posiciones que André Jardine estaría pidiendo a la directiva poder reforzar. De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, los refuerzos que buscaría el equipo sería un defensa central, mediocampista, un extremo y un delantero centro.

"A petición de André Jardine, América busca 4 refuerzos clave para la próxima temporada: ->Central ->Mediocampista "mixto" ->Extremo ->Delantero Centro. Todos de nivel, jerarquía y garantías."

🚨🦅 A petición de André Jardine, América busca 4 refuerzos clave para la próxima temporada:->Central->Mediocampista "mixto"->Extremo->Delantero CentroTodos de nivel, jerarquía y garantías.https://t.co/WXDFvwsGQU — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 15, 2026

El motivo de los refuerzos que buscaría Jardine

Jardine es consciente de que su equipo ha tenido varias carencias en ciertas posiciones por nivel de juego, lesiones y por diferentes bajas que tuvo el club.

En la defensa, en el Clausura 2026 no tuvo jugadores disponibles para rotar cuando tenía alguna lesión de sus titulares. Además, no hay algún zaguero que tome el liderazgo en el terreno de juego para poder acomodar a sus compañeros, es por eso que buscaría a un hombre de experiencia, seguro y con gran capacidad de juego.

Para el mediocampo, la salida de Fidalgo dejó un espacio que no se ha podido llenar. Alguien que pueda recuperar los balones y dar juego a la ofensiva podría ser una de las grandes necesidades de Jardine.

Para el ataque, el equipo no logró contar con un extremo que logre desbordar y mande centros. Y uno de los motivos es que tampoco logró tener un delantero centro de experiencia que pudiera estar en el área para ese tipo de jugadas.

