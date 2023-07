Posponen el Querétaro vs América por malas condiciones de la cancha

A través de un comunicado, la Liga BBVA MX dio a conocer que el partido de la Jornada 2 entre el Querétaro vs América ha sido pospuesto, como consecuencia de que la cancha del estadio La Corregidora, casa de los Gallos Blancos, no está en condiciones óptimas, resultado del concierto que, el pasado 25 de junio, ofreció el cantante Carin León.

Éste fue el escrito emitido:

“La LIGA BBVA MX informa que el partido Querétaro vs América será reprogramado debido al mal estado de la cancha. Después de varias revisiones a la cancha del Estadio La Corregidora por parte de la LIGA MX y el área encargada de la evaluación de estadios, este viernes se dictaminó que el terreno de juego no cumple con los requisitos técnicos para la realización del partido Querétaro vs. América, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2023.

Los últimos peritajes indican que el terreno de juego sufrió daños considerables por no seguir los protocolos de desmontaje de un evento realizado en el Estadio La Corregidora el pasado domingo 25 de junio.

El Querétaro vs América aún sin fecha para disputarse

Por lo anterior, La LIGA BBVA MX informa la determinación de reprogramar el partido, con fecha y hora por confirmar, en busca de salvaguardar la integridad de los jugadores y el cuerpo arbitral.

La determinación de reprogramar el encuentro, basada en los resultados de las pruebas de los peritajes, se encuentra sustentada en el artículo 88 de competencia, en el que se menciona: “Si al momento de realizarse la inspección se determina que el terreno de juego no se encuentra en condiciones para llevar a cabo un buen desarrollo del partido o por existir la posibilidad de poner en riesgo la integridad física de los jugadores y el cuerpo arbitral, no se podrá llevar a cabo el partido”.

Como indica el reglamento, el caso también será turnado a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol”, cierra la misiva.