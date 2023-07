Siboldi revela el estado de salud de André-Pierre Gignac

Los Tigres de Nuevo León se preparan para buscar su primero triunfo en el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX tras haber empatado 1-1 ante el Puebla en la Jornada 1, encuentro disputado en el Volcán de San Nicolás de los Garza.

Los Felinos no pudieron contar con André-Pierre Gignac, debido a que el francés sufrió una lesión que lo privó de tener actividad en el debut de los regiomontanos; a pesar de que esperaban que el galo se recuperará para el cotejo de la fecha 2 ante los Bravos de Juárez al entrenar por separado durante toda la semana, no alcanzó a recuperarse, por lo que no hará el viaje a la frontera.

“Lo de André se intentó probar en la semana, pero no se recuperó al 100, estamos conscientes que tiene que estar al 100 y si no lo está es mejor que se recupere, que se prepare para el siguiente partido”, mencionó en la rueda de prensa el director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi con relación al número 10 del más campeón de Nuevo León.

En San Nicolás de los Garza buscan un extremo mexicano

Dentro de la dirigencia de los Tigres de Nuevo León comandada por Toño Sancho y Mauricio Culebro tienen la intención de reforzar la plantilla de los de San Nicolás de los Garza, de manera específica buscan un extremo mexicano que puede llegar a competir por la titularidad y aportar profundidad en esa área, sin embargo, aun no lo han logrado firmar a pesar de los esfuerzos realizados.

¿Tigres esta urgido de un refuerzo?

“No podemos traer a cualquiera por llenar un lugar, queremos traer a un jugador que realmente sume en la posición (extremo) que sea necesario y que aporte al equipo. Cuanto antes sería lo ideal, pero no urge”, analizó Siboldi sobre contratar un refuerzo de cara al Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

