¡POSTE! Noruega acaricia el gol ante Senegal | La Copa Mundial de la FIFA 2026™
¡El poste le niega el gol a Noruega! La selección noruega estuvo a centímetros de ampliar la ventaja, pero el disparo terminó estrellándose en el metal. Senegal se salva por muy poco en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡EL POSTE SALVA A SENEGAL! Noruega estuvo muy cerca de marcar otro gol, pero el balón se estrelló en el palo y evitó que aumentara la diferencia en este emocionante duelo de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La ofensiva noruega volvió a generar peligro con una jugada que dejó sin opciones al arquero, aunque la madera terminó siendo la gran aliada de Senegal.