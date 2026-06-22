¡POSTE! Noruega acaricia el gol ante Senegal | La Copa Mundial de la FIFA 2026™

¡EL POSTE SALVA A SENEGAL! Noruega estuvo muy cerca de marcar otro gol, pero el balón se estrelló en el palo y evitó que aumentara la diferencia en este emocionante duelo de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La ofensiva noruega volvió a generar peligro con una jugada que dejó sin opciones al arquero, aunque la madera terminó siendo la gran aliada de Senegal.

