OFICIAL: Revelan precios de los boletos para el Clásico Nacional, América vs Chivas

Ya hay precios para el Clásico Nacional. El Club América recibe a Chivas en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, encuentro a disputarse en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 13 de septiembre en punto de las 21:15 horas, tiempo de la CDMX.

¿Cuánto cuestan los boletos para América vs Chivas?

Mediante redes sociales, la escuadra de Coapa hizo pública la lista de precios para adquirir los boletos, mismos que se van a estar disponibles en una etapa de preventa para los socios del equipo. De igual forma, se dio a conocer uno de los beneficios para aquellos aficionados que compraron boletos para el juego de la Fecha 9 frente a Pachuca, compromiso que se tuvo que disputar a puerta cerrada por instrucciones de la Alcaldía Benito Juárez.

Para los seguidores que tienen la Membresía Azulcrema, la preventa va a ser el 4 y 5 de septiembre. Por su parte, quienes compraron entradas del juego ante los ‘Tuzos’ podrán comprar este viernes y la venta general será a partir del sábado 6.

Los precios de los boletos van desde los $550 hasta los $1,700 pesos mexicanos dependiendo la sección en el inmueble.

Dirigidos por André Jardine, el Club América encara el Clásico Nacional luego de haber vencido a Pachuca en la Jornada 9, restallado con el que mantuvieron el invicto en la presente campaña y el paso perfecto en casa.

Del otro lado, el Club Deportivo Guadalajara comandado por Gabriel Milito llega de perder en la Fecha 9 contra Cruz Azul en el Estadio Akron. El cuadro rojiblanco se ubica en el lugar 16 de la tabla general y como visitantes no han podido conocer la victoria en el certamen en curso, registrando un empate y dos partidos perdidos.

