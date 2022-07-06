10 preguntas de Joaquín Montecinos, delantero de Xolos

El futbolista de los Xolos de Tijuana, Joaquín Montecinos, se sumó a la dinámica de las 10 preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Cómo le fue al futbolista chileno? Esto fue lo que le contestó a Eder Calderón:

Cumbia o reggaeton

Reggaeton

Tacos o un asado

Tacos ahora

Dulce o salado

Dulce

Playa o montaña

Playa

En mediocampo o como atacante

Como atacante

Tijuana o Santiago de Chile

Fiel a Santiago, fiel a Chile

Frio o calor

Calor

Batman o Superman

Cabello corto o largo

Cabello largo

¿Marvel o DC?

Marvel

Montecinos habló de sus objetivos con Xolos en el Apertura 2022

El futbolista chileno, habló de los objetivos que Tijuana tiene para el Apertura 2022:

“Lo más importante es que seamos un equipo fuerte, y queremos clasificar, no hay otro objetivo, queremos clasificar, ese es el objetivo principal de todos así que vamos apuntar a eso”.

‘Joaco’ fue importante para el empate ante el cuadro de pumas en Ciudad Universitaria en la Jornada 1, tras haber provodado el penal que puso en ventaja parcial al cuadro fronterizo; Diogo de Oliveira anotó el gol que puso el empate definitivo.