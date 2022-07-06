10 preguntas de Joaquín Montecinos, delantero de Xolos
El atacante de los Xolos de Tijuana, Joaquín Montesinos, se suma a la dinámica de las 10 preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Cómo le fue al mexicano?
El futbolista de los Xolos de Tijuana, Joaquín Montecinos, se sumó a la dinámica de las 10 preguntas rápidas en TV Azteca Deportes. ¿Cómo le fue al futbolista chileno? Esto fue lo que le contestó a Eder Calderón:
Cumbia o reggaeton
Reggaeton
Tacos o un asado
Tacos ahora
Dulce o salado
Dulce
Playa o montaña
Playa
En mediocampo o como atacante
Como atacante
Tijuana o Santiago de Chile
Fiel a Santiago, fiel a Chile
Frio o calor
Calor
Batman o Superman
Cabello corto o largo
Cabello largo
¿Marvel o DC?
Marvel
Montecinos habló de sus objetivos con Xolos en el Apertura 2022
El futbolista chileno, habló de los objetivos que Tijuana tiene para el Apertura 2022:
“Lo más importante es que seamos un equipo fuerte, y queremos clasificar, no hay otro objetivo, queremos clasificar, ese es el objetivo principal de todos así que vamos apuntar a eso”.
‘Joaco’ fue importante para el empate ante el cuadro de pumas en Ciudad Universitaria en la Jornada 1, tras haber provodado el penal que puso en ventaja parcial al cuadro fronterizo; Diogo de Oliveira anotó el gol que puso el empate definitivo.