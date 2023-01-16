La prensa francesa arremete contra el argentino Lionel Messi

París, Francia. Los días dulces para el astro argentino Lionel Messi después de ganar la Copa del Mundo han terminado en el futbol francés ya que la prensa de este país arremete contra él luego de la derrota del Paris Saint-Germain (PSG) ante el Stade Rennais por 1-0 en la Ligue 1.

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El medio informativo ‘RMC Sport’ criticó fuertemente al campeón del mundo, Lionel Messi, considerando que solamente jugó bien media temporada por el hecho de que se disputaba la Copa Mundial de Qatar 2022 e incluso dejó entre ver que el astro de la ‘Albiceleste’ ya no entrena de la misma manera en que lo hacía antes del certamen mundialista.

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“Hizo media temporada buena porque se estaba preparando para el Mundial, estaba entrenando. Ahora, se acabó. Es titular porque Galtier, el gran revolucionario con Campos, lo deja en el campo” fueron las duras palabras para el astro argentino por su mala actuación del domingo.

Otros medios galos también se fueron con todo al exjugador del Barcelona. L’Equipe publicó que Lionel Messi no estuvo a la altura de lo que tiene acostumbrado a sus aficionados e incluso lo clasificó con un 4.

“No vimos la extravagancia del balón al pie que estamos acostumbrados a ver. El argentino intentó trabajar para su equipo llegando sobre todo a recuperar balones en sus treinta metros, antes de hundirse en un segundo tiempo” apuntó L’Equipe.

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El diario ‘Le Parisien’ afirmó que “la influencia de Messi fue limitada”, además de reconocer que hubo algunas imprecisiones que no son muy comunes en el número ’10’ de la selección de Argentina, quien al parecer no es el mismo de hace unos meses.

Neymar no se salva de las críticas por su forma de jugar

Pero no solamente Messi se llevó críticas por su actuación de este domingo, L’Equipe arremetió también en contra del brasileño Neymar y calificaron el desempeño del futbolista como “preocupante” a pocos días de que se disputen los encuentros de los Octavos de Final de la Champions League, donde se verá el PSG la cara ante Bayern Munich.

