Critican a Santiago Giménez pese a la victoria ante la Roma

Santiago Giménez arrancó como titular en la victoria del Feyenoord en la Europa League; el equipo neerlandés consiguió un resultado fundamental antes de meterse al Estadio Olímpico de Roma, lo que será uno de los partidos más complicados de la temporada para el equipo de Arne Slot. Paulo Dybala salió lesionado del encuentro y se mantiene en duda para encara la vuelta de los Cuartos de Final.

En lo individual, el atacante de la Selección Mexicana no tuvo un encuentro fácil, siempre de espaldas y con la marca de los dos centrales del conjunto italiano impidieron que Santiago Giménez se hiciera presente en el marcador de manera consecutiva, algo que ocasionó que la prensa neerlandesa criticara al artillero. Cabe destacar que sigue en la pelea con Marcus Rashford por el título de goleo en la Europa League.

Te puede interesar: Christian Martinoli explota contra la Selección Mexicana y no vaticina futuro a Diego Cocca

Critican a Santiago Giménez en Países Bajos

En una de las transmisiones de ESPN, el periodista Keneth Pérez se refirió al partido que realizó Santiago Giménez ante a Roma, que, pese al triunfo en el De Kuip, no le valió al mexicano para cubrir las expectativas que ha venido generando con sus presentaciones en este cierre de temporada con el Feyenoord.

"Tenía curiosidad por Giménez, pero él no estaba involucrado en absoluto. No es solo él, pero no puedes transferir el 100 por ciento de la responsabilidad a tus compañeros de juego", sentenció el analista de ESPN y exfutbolista sobre la performance de Santiago Giménez.

¡LUJITO DE SANTI! 😎🇲🇽



👋 Adiós Matic, ponte sotana!



Disfruta de este juegazo x #ESPNenStarPlus 💥 pic.twitter.com/L2Yr7AKdWZ — Futbol Picante (@futpicante) April 13, 2023

Te puede interesar: Héctor Herrera revela que quiere regresar a Europa y tiene a su club favorito

Santiago Giménez terminó el encuentro con cero disparos al marco rival, lo que ocasionó una de sus actuaciones más discretas en todo lo que va de la temporada con el Feyenoord, a su vez, el delantero mexicano no tuvo un partido fácil, ante un equipo italiano que cerró muy bien los espacios en el terreno de juego. Por lo que el analista de ESPN no dejó pasar la oportunidad de resaltar el mal partido del Bebote.

"Depende completamente de sus compañeros, no puede hacerlo solo", y aseguró que el mexicano "Acaba de ser comido por esos defensores", dijo el periodista. El siguiente encuentro se jugará en el Estadio Olímpico de Roma, una cancha en la que el Chaquito ya logró marcar (enfrentando a la Lazio en la fase de grupos de la Europa League).