Héctor Herrera revela que quiere regresar a Europa y tiene a su club favorito

Héctor Herrera despertó en la MLS. El futbolista mexicano ha tenido un renacer en la liga del futbol de los Estados Unidos con el Houston Dynamo, donde no solo es el capitán del equipo, sino que también ayuda con goles y asistencias a su club.

El mediocampista y exjugador de la Selección Azteca arribó al balompié de las Barras y las Estrellas desde el verano pasado, pero las lesiones y la falta de ritmo le jugaron en contra para poder ser el protagonista que es hoy en día en su escuadra.

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Héctor Herrera quiere regresar al Porto

Si bien ahora está contento en su plantel, no descarta en un futuro poder regresar a Europa con el Porto. Los Dragones fue el equipo que le dio su primera oportunidad en el Viejo Continente, cuando salió de Pachuca en el verano de 2013 y hasta el 2019 cuando emigró a España para militar con el Atlético de Madrid.

"Fue el Porto el que me dio todo, crecer como jugador y tener la carrera que tuve. El regreso será buscado y ponderado por mí. Siempre querré volver. Fue en Portugal donde pasé los mejores años y los mejores momentos de mi carrera", dijo Herrera para el diario O Jogo.

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En los seis años que militó con los Dragones, Herrera consiguió disputar 245 duelos, en los que anotó 35 goles, con la misma cantidad de asistencias. Además de que levantó dos títulos, el de la Liga en la Temporada 2017-2018 y la Supercopa en el 2019.

Ahora con el Houston Dymano de la MLS suma seis encuentros, mismos que van de la temporada, con un par de anotaciones, la más reciente el fin de semana pasado, cuando se enfrentaron al LA Galaxy, de Javier Chicharito Hernández, partido que terminaron ganando por marcador de 3-0, aunque fue expulsado al minuto 90+5.