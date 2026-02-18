Jugador que se BURLÓ de México en un Mundial es acusado de RACISMO en contra de Vinícius Jr.

Nuevamente vuelve a estar en el ojo de las criticas un futbolista argentino que en el Mundial Sub-20 se burló de México tras eliminarlos. Ahora, las acusaciones son por comentarios racistas contra el delantero del Real Madrid, Vinícius Jr, en pleno partido de la Champions League.

Muy indignado el cagón de Gianluca Prestianni porque Vinicius festejó su gol bailando.



Ya se le olvidó como se burló de México en el Mundial.



Jugador cagón. https://t.co/2wfD6aPnIX — J. Lara (@jlaram12) February 17, 2026

Este martes 17 de febrero del 2026, Prestianni se llevó los reflectores pues durante el partido de ida de la fase de Play-off de la Champions League entre Benfica vs Real Madrid, el argentino fue acusado por jugadores del equipo merengue de llamar a Vinícius Júnior "mon*".

El momento en el que el argentino Prestianni llama "mono" a Vinícius Júnior en el Benfica-Real Madrid. Así lo denunció el brasileño. Absolutamente vergonzoso.pic.twitter.com/J6Ju5lissp — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 17, 2026

Vinícius Jr. pidió al árbitro central hacer algo por el comentario racista, el central François Letexier activó el protocolo antirracismo, haciendo el gesto de la “X” con ambos brazos.

Vinícius Júnior, en Instagram: "Los racistas son, por encima de todo, cobarde. Por eso necesitan taparse la boca con la camiseta". "Vi la tarjeta amarilla por celebrar un gol. En el otro lado, se ejecutó un protocolo antiracista que no sirvió de nada". pic.twitter.com/5vf7miCTjw — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 17, 2026

El partido se suspendió por poco más de 10 minutos y no hubo sanción en contra de Prestianni, quien se mantuvo en la cancha.

Mbappé explotó contra Prestianni

Luego de reanudarse el juego, Mbappé no se contuvo de su molestia pues diferentes tomas captaron como el delantero encaró a Gianluca Prestianni y empezó a gritarle "pu** racista”. El atacante del Benfica no tuvo reacción ante los comentarios del francés.

Pristianni desmiente declaraciones de Vinícius Jr y de jugadores del Real Madrid

Luego de varias declaraciones de jugadores del Madrid, Gianluca Prestianni, decidió salir en redes sociales a desmentir que tuvo insultos racistas contra Vini.

El argentino explicó en sus redes sociales que en ningun momento hizo un comentario racista, detalló que el brasileño malinterpretó lo que cree haber escuchado y lamentó las amenazas que recibió de otros futbolistas.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

El Benfica le mostró su apoyo a su futbolista en las redes sociales, respaldando y asegurando que es cierto todo lo que dice.