El mensaje del Turco Mohamed a Christian Martinoli

Antonio Mohamed podría llegar a cinco títulos como DT en México, una gesta que también lograron entrenadores históricos como La Puente o Vucetich. Previo a una nueva final, el entrenador de los Diablos le envió un mensaje a Christian Martinoli.

“Le mando un fuerte abrazo y esperamos celebrar el domingo con el Chorizo Power un nuevo campeonato”, dijo Tony.

Te puede interesar: ¿OTRO? El jugador de River Plate que interesa en la Liga MX

Toluca vs Tigres: Final de ida y vuelta EN VIVO y GRATIS, Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Mohamed va por todo con Toluca

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de seguir haciendo historia en el club choricero.

“Queremos hacer historia en este club; muy felices de estar en la final. Ahora viene lo más importante porque hay que jugarla para ganarla. Esperemos que se cumpla: que final, eliminamos a Monterrey y salimos campeones. Nunca el equipo pierde la fe de que podemos ganar. Somos muy fuertes cuando hacemos las cosas que queremos hacer. Eso nos invita a no rendirnos nunca”, dijo el entrenador de los Diablos Rojos.

También expresó su sentir acerca del nivel que tienen los Tigres de Guido Pizarro.

“No dudo que va a ser igual, una final muy pareja, en donde los detalles van a marcar el rumbo. Estamos preparados para cualquiera de las formas en que nos tengamos que enfrentar, sabiendo que Guido es un entrenador novato, pero que entiende mucho el juego”, expresó el 'Turco' Mohamed.

El plantel de Toluca quiere pasar a la historia

Finalmente, el jugador Federico Pereira se animó a hablar sobre la intención de convertir este equipo en una dinastía.

“Si se mantiene esa base y raíz, nos podemos seguir haciendo fuertes con el correr de los años y se puede generar un equipo de época. Recordamos ese partido como una enseñanza, errores que cometimos que no tendrían que pasar en este partido”, expresó el uruguayo.

Te puede interesar: ¡Se supo! Esto es lo que debería pagar el equipo que quiera sacar a la Hormiga González de Chivas