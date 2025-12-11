¡Se supo! Esto es lo que debería pagar el equipo que quiera sacar a la Hormiga González de Chivas

Armando González fue una de las grandes sensaciones de Chivas en el Apertura 2025. Con tan sólo 22 años, el delantero se volvió una pieza clave para Gabriel Milito y acabó como campeón de goleo (junto a Paulinho y João Pedro). Por este motivo, despertó el interés de varios equipos dentro y fuera de México, aunque sacarlo del Rebaño no saldría barato.

El periodista César Luis Merlo reveló recientemente cuál es la cláusula de salida de la Hormiga, la cual varía considerablemente dependiendo del club interesado. Si otro equipo de la Liga BBVA MX lo busca, deberá abonar 18 millones de dólares; mientras que si lo hace uno de Europa, el precio baja hasta los 15 millones.

|Instagram @chivas

González tiene contrato con Chivas hasta fines de diciembre del año que viene, por lo que el club ya considera la posibilidad de venderlo en un futuro no tan lejano. La diferencia de precio para los equipos nacionales respecto europeos se debe a un deseo del club y el jugador de que su carrera continúe en el Viejo Continente.

Cabe destacar que, acorde a los datos del sitio Transfermarkt, González tiene un valor de mercado de aproximadamente tres millones de dólares. Si bien es una cifra lejana a la de los 15,000,000 pretendidos por Guadalajara, el club sabe que su cotización irá en aumento gracias a su edad y rendimiento.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Hormiga González con Chivas en el Apertura 2025

González inició el Apertura 2025 como suplente, pero no tardó demasiado en ganarse su lugar entre los titulares. Gracias a un doblete en tan sólo 10 minutos frente a Atlético San Luis en la segunda jornada, Milito le dio su merecido lugar como la principal figura ofensiva del equipo.

En total, la Hormiga disputó 18 encuentros entre la Fase Regular y la Liguilla (14 como titular) y convirtió 12 tantos. Según Sofascore, logró un promedio de un gol cada 99 minutos, es decir, casi uno por partido.