¡Primera polémica! Ecuador reclama tras una peligrosa jugada con pie alto al rostro en el Mundial 2026™
La controversia llegó temprano al partido. Un pie alto impactó cerca del rostro de un jugador ecuatoriano y desató las protestas dentro y fuera de la cancha. ¿Debió intervenir el VAR?
La primera gran polémica del partido entre Ecuador y Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no tardó en aparecer. 🇪🇨⚽ Una acción de pie alto sobre un jugador ecuatoriano provocó fuertes reclamos y abrió el debate sobre una posible sanción. Revive la jugada que encendió los ánimos y generó discusión entre aficionados y analistas.