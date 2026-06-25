¡Primera polémica! Ecuador reclama tras una peligrosa jugada con pie alto al rostro en el Mundial 2026™

La primera gran polémica del partido entre Ecuador y Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no tardó en aparecer. 🇪🇨⚽ Una acción de pie alto sobre un jugador ecuatoriano provocó fuertes reclamos y abrió el debate sobre una posible sanción. Revive la jugada que encendió los ánimos y generó discusión entre aficionados y analistas.