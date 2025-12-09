Primeras impresiones Avatar Frontiers: From the Ashes lleva Avatar a un nuevo nivel con su renovado enfoque en tercera persona

Durante noviembre, fuimos invitados a Los Ángeles para probar en exclusiva la nueva expansión Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes, una experiencia que marca un antes y un después para la franquicia. Desde los primeros minutos queda claro que Ubisoft tomó decisiones arriesgadas… y acertadas. La más evidente: el cambio a tercera persona, una modificación que redefine por completo la forma en que exploramos Pandora y que le da una identidad más cercana a un RPG de acción moderno.

Visitamos los estudios de Avatar: Fire and Ash + Frontiers of Pandora: From the Ashes | Impresiones Exclusivas

Jugar desde esta nueva perspectiva no solo mejora la visibilidad y el control del personaje, sino que aporta una conexión más fuerte con la narrativa. Los gestos, las animaciones y la interacción con el entorno se sienten más naturales, más cinematográficas y más fieles al mundo Na’vi. Esta expansión se siente más viva, más dinámica y, sobre todo, más coherente con la inmersión que la serie siempre ha prometido.

Pero la experiencia no terminó ahí. También tuvimos la oportunidad de platicar con dos de las mentes maestras detrás de la expansión, quienes compartieron detalles sobre el proceso creativo y los retos técnicos que enfrentaron al trasladar el juego a esta nueva visión. Sus comentarios fueron clave para entender la intención detrás del rediseño y el impulso de llevar al jugador a sentir Pandora como nunca antes.

Uno de los puntos más interesantes que mencionaron fue cómo la tercera persona permitió ampliar el diseño de combate, favoreciendo movimientos más ágiles, respuestas más tácticas y un mayor protagonismo de las habilidades propias del Na’vi. Esto se refleja en nuevas mecánicas, animaciones más expresivas y un combate que se siente menos rígido y mucho más fluido.

La expansión también presenta nuevos biomas, criaturas y amenazas que aprovechan esta perspectiva para aumentar la escala y el impacto visual de cada encuentro. Todo luce más grande, más abierto y más imponente.

En conjunto, nuestras primeras impresiones de From the Ashes son extremadamente positivas: es una expansión que entiende a su comunidad, que aprende del original y que apuesta por un diseño más ambicioso. Si esta es la dirección que seguirá la saga, Pandora está lista para brillar más que nunca.