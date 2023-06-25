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México gana primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2023

La Delegación Mexicana de gimnasia artística ha subido a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una marca de 232.95 puntos

Medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos 2023

Escrito por: Oscar Rodríguez

La Delegación Mexicana ha conseguido su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El equipo mexicano de gimnasia artística, conformado por Fabián de Luna, Rodrigo Gómez, Maximiliano Galicia, Isaac Núñez y Josué Juárez, tuvo un registro de 232.95 puntos, en la subdivisión 1, resultado con el que subieron a lo más alto del podio, el cual completaron Cuba en el segundo puesto con una marca de 231.400 puntos y Colombia en el tercer lugar con 229.200 unidades.

“Fueron rutinas bastante difíciles, pero fue lo que estuvimos trabajando estos dos meses concentrados y al final se logró el resultado”, dijo Fabián de Luna tras colgarse la presea dorada.

Por su parte, Josué Juárez tampoco pudo ocultar su felicidad tras conquistar la medalla en el Polideportivo Merliot.

“Me siento contento porque llegamos en las mejores condiciones deportivas. Había nervios, pero dentro de la competencia se fue todo; somos unidos, como hermanos y ahora esperar lo que viene”.

Maximiliano Galicia, otro de los integrantes del conjunto de gimnasia artística, también se expresó al respecto.

“Siento que empezamos un poquito flojos; ahorita estoy eufórico y con piel de gallina por la forma en que nos levantamos como equipo; en estos momentos solo hay felicidad”.

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Otras disciplinas que han dado medallas para México

De momento, hasta el segundo día de actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en El Salvador, México también ha brillado en tenis de mesa y halterofilia, disciplinas en las que también se sumaron medallas.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se van a celebrar hasta el 8 de julio y de momento, la Delegación Mexicana se encuentra en el Top 5 del medallero del evento.

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