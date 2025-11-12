¿Mexicano en peligro? Prisión preventiva a árbitros y más de MIL jugadores investigados por APUESTAS en Turquía

En las últimas horas, se ha dado a conocer que en el futbol profesional de Turquía hay un fuerte escándalo por una investigación de apuestas ilegales y manipulación de resultados.

La agencia EFE dio a conocer que un tribunal de Estambul decretó prisión preventiva para Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor, equipo recientemente ascendido a la Superliga turca, y para siete árbitros investigados en el caso.

La Federación Turca de Fútbol ha sancionado a 149 árbitros por participación indebida en apuestas deportivas y 45 delegados de partido renunciaron a sus cargos.

De igual forma, la Federación decidió que trasladar al comité de disciplina a 1024 jugadores por su relación con apuestas en el futbol. De los futbolistas involucrados, veintisiete jugadores pertenecen a equipos de la Superliga, máxima división del fútbol turco, entre los que figuran futbolistas del Galatasaray, el Besiktas y el Trabzonspor.

La magnitud del proceso llevó al organismo a suspender durante dos semanas los partidos correspondientes a la 2. y 3. Liga y a iniciar gestiones con la FIFA para obtener una extensión extraordinaria de la ventana de transferencias invernal, con el objetivo de que los clubes afectados puedan rearmar sus plantillas.

La investigación, iniciada por la Federación Turca de Futbol (TFF) hace dos semanas, ha revelado cifras alarmantes pues son varios jugadores y árbitros los involucrados:



Más de 1,024 futbolistas han sido remitidos al Comité de Disciplina, de los cuales 27 son jugadores de la Superliga, 77 jugadores en la Primera Liga, 282 en la Segunda y 629 en la Tercera, además de otros nueve sin categoría definida.

149 árbitros han sido sancionados y 45 delegados de partido han presentado su renuncia.

La auditoría interna reveló que 371 de los 571 árbitros federados tenían cuentas en casas de apuestas, y 152 apostaban activamente, incluso en partidos que dirigían.

¿Edson Álvarez en riesgo?

El mediocampista mexicano, llegó en esta temporada al futbol Turco, por lo que estaría viviendo muy de cerca todo el escándalo que hay, hasta el momento no hay ninguna persona involucrada del Fenerbahçe, por lo que Edson Álvarez estaría tranquilo de que no sea sancionado nadie de su equipo.