La probable alineación del América para la vuelta vs León

Durante las dos semanas previas a los cuartos de final del Apertura 2023, el América recuperó a tres jugadores que habían estado marginados del grupo por temas físicos: Kevin Álvarez, Leo Suárez y Diego Valdés.

En el partido de ida contra León, Julián Quiñones salió con una molestia; sin embargo, estará disponible para disputar la vuelta en el Estadio Azteca, de acuerdo con el director técnico de la águilas, André Jardine.

“Julián está bien, fue un calambre, no creo que preocupe para la secuencia”, dijo en conferencia, antes de concentrarse para el desenlace de la llave ante La Fiera.

Con ello, la única baja que prevalece en el Nido de Coapa es la de Brian Rodríguez; el uruguayo sigue con su rehabilitación tras haberse sometido a una cirugía en la rodilla y, según explicó el estratega, todavía apunta a reaparecer en la actual liguilla.

“Viene evolucionando bien. No fue una lesión simple, todos lo saben, pero por suerte no rompió ningún ligamento y no fue muy grave. Ya corre, aún no trabaja con balón. Nos da la sensación de que falta poco, subió fuerza en la pierna; él es muy fuerte, está muy dedicado. Vivimos en el mismo sitio y, en las noches, salgo con mi perro a caminar y lo vi trabajando en la alberca. Está con muchas ganas de conseguir llegar a tiempo. Cuando el jugador tiene esas ganas, siento que será posible que, si llegamos a la Final, tendríamos chance de tenerlo”, explicó.

Con todo a disposición, Jardine ya tendría sus once

Con respecto a Kevin Álvarez, quien no pudo ir de inicio en el Estadio León, Jardine comentó: “Tuvimos el infortunio de la infección de Kevin, estuvo internado tres días, perdió cuatro kilos y por ese tiempo llegó prácticamente al 100 por ciento y le costó bastante. Ahora estamos prácticamente todos al 100”.

Para el duelo definitivo de los cuartos de final, la alineación se repetiría:

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Miguel Layún, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Luis Fuentes

Medios: Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Diego Valdés

Delanteros: Julián Quiñones, Henry Martín