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Fútbol

Lionel Messi hace campeón al PSG de la Ligue 1 en la Temporada 2022/23

El conjunto de PSG logró ganar el título de la Ligue 1 tras empatar 1-1 con el Estrasburgo y se convirtió en el máximo ganador de la competencia con 11 títulos

Jugadores del PSG celebrando un gol

Escrito por: Iván Vilchis

El PSG es campeón de la Ligue 1 tras empatar 1-1 con gol de Lionel Messi ante el Estrasburgo. El conjunto del París Saint-Germain, terminó con 85 puntos y a falta de una jornada se coronó como el campeón, pues el segundo lugar tiene 81 puntos por lo que ya no podía evitar el título parisino.

Los dirigidos por Christophe Galtier llegaban de visitantes para enfrentar al Estrasburgo por lo que con la victoria o empate les bastaba para ser campeones. El partido comenzó con pocas emociones, pero un error en la salida de Donnarumma dejó a los aficionados con el grito de gol ahogado en la garganta.

Para el segundo tiempo, el PSG salió en búsqueda de la victoria y al minuto 59, Lionel Messi marcó el primer gol del partido y acercaba el campeonato para los visitantes. Pero al minuto 79, Kevin Garneiro marcó el gol del empate y ponía en duda las celebraciones del equipo de la capital.

Al final, el partido terminó empatado 1-1, y con el gol de Messi, el París Saint-Germain logró levantar su onceavo título.

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Así fue el gol de Lionel Messi

El gol con el que se consagró campeón el PSG fue al minuto 58 del segundo tiempo. La jugada inició desde los pies de Danilo que le mandó un pase largo y filtrado a Kylian Mbappe que con una gran recepción y tras aguantar la llegada de sus compañeros, le terminó dando el balón a Messi que iba entrando al área y con su pierna izquierda logró cruzar el balón para marcar el primer gol del partido y con el que el equipo de la capital se convirtió en campeón.

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