Con dramatismo el PSG avanza a octavos de final en Champions

El PSG sacó un punto trabajado en el Signal Iduna Park ante el Borussia Dortmund (1-1) que, unido al triunfo del Milan en Newcastle, le sirve para pasar como segundo de grupo a octavos, en un partido muy entretenido y lleno de ocasiones.

Necesitaba ganar el PSG para evitar mirar al otro encuentro del grupo y ser además primero. Y pudo hacerlo, aunque le faltó acierto en el remate. Mbappé completó un buen partido, pero no rompió su sequía goleadora a domicilio en esta fase de grupos.

El equipo de Luis Enrique Martínez estuvo eliminado durante algunos minutos, pero logró al menos empatar un partido que se le había complicado mucho y evitó un descalabro, aunque no cruzarse con un ganador de otro grupo.

Minuto 56: ¡GOOOOOL! Warren Zaire-Emery (PSG) aprovecha un balón suelto dentro del área y bate al guardameta con un disparo por la esquina inferior izquierda.

Minuto 51: ¡GOOOOOL! Un preciso pase atrás en la línea de gol de Niclas Füllkrug le llega a Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) situado frente a la portería, y cuela el balón con facilidad por la esquina inferior derecha.

Alineaciones Borussia Dortmund vs PSG

⬛️ Mit dieser Elf zum Gruppensieg! 🟨 pic.twitter.com/YTzQzzY3AG — Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2023

El Borussia Dortmund (G3, E1, P1) se ha clasificado para los octavos de final de la Champions League antes de que se dispute la última jornada, pero intentará evitar la derrota contra el Paris Saint-Germain (PSG) para ganar el grupo. Incluso podría acoger con agrado volver a la acción continental, ya que desde su victoria por 3-1 ante el AC Milan en la quinta jornada no ha ganado (E1, P2), y de hecho, cayó por 3-2 ante el RB Leipzig en su último partido.

El equipo de Edin Terzic espera que estar invicto en sus dos enfrentamientos anteriores en casa (G1, E1) pueda inspirar un regreso a la senda del triunfo, y es alentador que solo haya perdido dos partidos europeos en casa contra oponentes franceses (G6, E3, P2). Ha marcado al menos dos veces en cada uno de los últimos cinco que ha jugado ante elencos de dicho país (G3, P2), pero podría verse obligado a hacerlo nuevamente si quiere ganar debido a la gran lista de lesionados con los que cuenta en la actualidad.

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PSG rompió el corazón del Newcastle en la quinta jornada con el empate tardío (1-1), y el penalti de Kylian Mbappé en el tiempo de descuento mantuvo su destino en sus propias manos, aunque sólo una victoria aquí garantizará su clasificación y le permitirá ganar el grupo independientemente del resultado en el Newcastle vs AC Milan.

Jugadores a seguir Borussia Dortmund vs PSG

Niclas Füllkrug anotó en el tiempo de descuento contra el Leipzig el sábado, pero sus cinco goles anteriores con el Dortmund esta temporada llegaron antes del minuto 40. Una amenaza tardía más probable podría ser Randal Kolo Muani, del PSG, quien ha anotado cada uno de sus últimos cuatro goles a nivel de club después del minuto 50.