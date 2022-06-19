PSG negocia para fichar al sustituto de Mauricio Pochettino

París, Francia El equipo del Paris Saint-Germain (PSG) se encuentra en la búsqueda del técnico que sustituirá al argentino Mauricio Pochettino y se encuentra en pláticas con la escuadra de Niza para que libere al entrenador Christophe Galtier que tiene contrato por dos temporadas más, según informa el diario francés L'Equipe.

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Luego que Zinedine Zidane ha dicho al club parisino que no desea por ahora ocupar su banquillo, el principal objetivo para la nueva directiva del PSG es Galtier.

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Pero la cuestión es que el Niza ha solicitado al PSG una cantidad de dinero (cuyo montante no se ha filtrado) para dejar partir a su técnico, de 55 años. La escuadra parisina también ha ofrecido jugadores para que dejen en libertad al técnico francés.

Según el diario francés, el PSG tenía cerrado desde esta semana un acuerdo para la destitución de Mauricio Pochettino y su equipo técnico, a quienes les queda un año más de contrato. El finiquito sería de unos 15 millones de euros.

El anuncio formal de la salida de Pochettino se haría en cuanto se cierre el contrato con su sustituto, algo que se quiere hacer a principios de semana para disponer del mayor tiempo posible para preparar la pretemporada.

La liga francesa se reanuda en los primeros días de agosto, por lo que los equipos volverán a los entrenamientos durante la primera semana de julio.

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Nuevos fichajes del Paris Saint-Germain



El PSG ya ha cerrado el fichaje del centrocampista portugués Vitinha, del Porto, por 40 millones de euros, según diversas informaciones.

Ahora ha puesto su atención en otro centrocampista portugués, Renato Sanches, de Lille, al que Galtier conoce muy bien de su paso por ese equipo, con el que ganó la liga 2020-21 al pasar por encima del poderoso PSG.

Si ambos fichajes se confirman, supondrían una apuesta ambiciosa para mejorar el centro del campo parisino, su línea más frágil, donde solo el italiano Marco Verratti es un titular indiscutible y de nivel internacional.