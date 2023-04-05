Anuncian limpieza en el PSG, Messi y Neymar fuera del equipo

Como el estandarte del equipo el astro francés Kylian Mbappé será la base de la reestructuración del París Saint-Germain (PSG) para la próxima temporada donde el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar no tienen cabida, según la prensa francesa

El diario Le Parisien, considerado el portavoz extraoficial del club parisino, publica que la plantilla del PSG, reconstruida el pasado verano, "está en ruinas" y hace falta rehacerla para la próxima temporada.

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La temprana eliminación en la Champions League, otra vez en octavos de final, y la dubitativa marcha en la Ligue 1, donde el PSG es líder pero ha perdido los últimos dos encuentros con un juego que deja mucho que desear, parece haber convencido a los dirigentes de que hace falta dar un enésimo golpe de timón a su proyecto.

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La necesidad de reducir de forma drástica la masa salarial del equipo para cumplir con las reglas del juego limpio financiero hace que el presidente, Nasser al Khelaifi, y su responsable deportivo, Luis Campos, estén convencidos de que deben "hacer limpieza" el próximo verano.

El primer caso es el de Lionel Messi, que llegó gratis en el verano de 2021, una oportunidad imposible de rechazar, y con el que prácticamente se había cerrado un acuerdo de renovación tras la Copa del Mundo de Qatar 20022.

Sin embargo, las ‘mediocres’ exhibiciones del astro argentino desde que se proclamó campeón mundial, su elevado salario y su edad (cumplirá 36 años en junio) hacen cada vez más difícil su renovación, apunta Le Parisien, que recuerda también las quejas de Jorge Messi, padre y agente del jugador, por las filtraciones en torno a este tema.

Messi finaliza su contrato el 30 de junio y su marcha, si no hay prolongación, sería sencilla.

Más complicado es el caso de Neymar, quien tiene contrato hasta 2027.

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Encontrar un club que quiera fichar al astro brasileño se presenta muy complicado por su edad (31 años) y su elevado salario (26 millones de euros netos por año), pero también por su tendencia a sufrir lesiones importantes debido a la fragilidad de sus tobillos y sus pies, así como por su disipado estilo de vida.

PSG apostará por los jóvenes franceses

En cambio, Mbappé se presenta como el pilar ideal para la reconstrucción ya que reúne todas las características que se buscan: joven (24 años), de origen local, de fuerte carácter y comprometido.

Le Parisien detalla que el PSG quiere buscar jugadores franceses jóvenes y de gran fortaleza física, como Randal Kolo-Muani (ahora en el Eintracht de Frankfurt), Khéphren Thuram (Niza) o Youssouf Fofana (Mónaco), toda vez que nombres como Aurélien Tchouameni (Real Madrid) o Dayot Upamecano (Bayern Múnich), que también entran en ese perfil, se consideran inalcanzables.