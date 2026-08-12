PSG, REY absoluto de Europa: Bicampeón de la Supercopa tras vencer al Aston Villa

El París Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique volvió a tocar la gloria europea. En un vibrante compromiso disputado en el Red Bull Arena de Salzburgo, el conjunto francés se impuso 2-1 al Aston Villa para conquistar la Supercopa de la UEFA 2026 y sellar un histórico bicampeonato consecutivo en el certamen.

El espectáculo comenzó al minuto 20 con una joya colectiva del cuadro parisino. Désiré Doué filtró una asistencia milimétrica a los pies de Khvicha Kvaratskhelia, quien dentro del área no lo pensó dos veces y sacó un bombazo por alto que dejó sin opciones al guardameta para firmar el 1-0.

Sin embargo, el orgullo del Aston Villa reaccionó justo antes del descanso. Al minuto 45, John McGinn envió un preciso centro bombeado al corazón del área que Brian Madjo bajó con maestría; el atacante definió con un potente disparo cruzado a la escuadra izquierda para colgar el 1-1 en la pizarra.

El dramatismo reservó su momento cúspide en la parte complementaria. Sobre el minuto 61, Désiré Doué mandó el balón al fondo de la red para devolverle la ventaja al PSG, pero la jugada fue invalidada inicialmente por un presunto fuera de juego. Tras una tensa revisión en el monitor del VAR, el árbitro central Omar Abdulkadir Artan corrigió su decisión y señaló el círculo central para validar la anotación, desatando la euforia desmedida de Doué y toda la banca parisina.

Con el 2-1 definitivo, el PSG supo manejar los tiempos del partido hasta el silbatazo final, asegurando el primer trofeo oficial de la temporada 2026-2027 y reafirmando su dominio absoluto sobre el balompié del viejo continente.

|PSG vs Aston Villa

Luego del Mundial 2026, el futbol de Europa abre oficialmente su temporada internacional con la Supercopa de la UEFA 2026, un duelo estelar en el Red Bull Arena de Austria entre el monarca de la Champions League y el conquistador de la Europa League.

El París Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique busca agrandar su dinastía tras cosechar nueve trofeos en las últimas dos campañas. Vencedor en la tanda de penaltis frente al Tottenham en la edición pasada, el conjunto parisino podría convertirse en el primer club desde el Real Madrid en 2017 en levantar este cetro de forma consecutiva. Sin embargo, los franceses llegan tras un verano silencioso de apenas dos fichajes, con escaso rodaje en pretemporada (un empate y una derrota) y mermados por múltiples ausencias de peso.

Por su parte, el Aston Villa regresa a este escenario respaldado por su contundente victoria 3-0 frente al Friburgo en la final europea. Para Unai Emery representa una revancha personal contra su exequipo: el técnico español ostenta cinco títulos de Europa League, pero ha tropezado en sus tres apariciones previas en la Supercopa. La misión no será sencilla para los Villans, que afrontan la cita tras encajar tres derrotas consecutivas en su pretemporada y resentir las sensibles bajas de Youri Tielemans y Morgan Rogers.

Con cuentas pendientes y bajas importantes en ambos bandos, la primera corona de la temporada 2026-2027 busca dueño en suelo austríaco.

Pronóstico del PSG vs Aston Villa hoy miércoles 12 de agosto 2026

El PSG como el gran favorito para conquistar la Supercopa frente al Aston Villa. A pesar de que ambas escuadras llegan con rodajes irregulares y ausencias tras el receso veraniego, la jerarquía individual y el peso táctico de los parisinos inclinan las probabilidades a su favor.

Pronóstico: Victoria del PSG (2-1)

La experiencia europea de Unai Emery y el orden táctico del Aston Villa mantendrán con vida al conjunto inglés durante buena parte del encuentro, pero el potencial ofensivo del PSG terminará por marcar la diferencia.

Horario y dónde seguir en vivo el PSG vs Aston Villa

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México

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