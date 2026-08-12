PSG vs Aston Villa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 12 de agosto, juego del Supercopa de Europa de la UEFA; marcador online

El futbol de Europa abre oficialmente su temporada internacional con la Supercopa de la UEFA 2026, un duelo estelar en el Red Bull Arena de Austria entre el monarca de la Champions League y el conquistador de la Europa League.

El París Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique busca agrandar su dinastía tras cosechar nueve trofeos en las últimas dos campañas. Vencedor en la tanda de penaltis frente al Tottenham en la edición pasada, el conjunto parisino podría convertirse en el primer club desde el Real Madrid en 2017 en levantar este cetro de forma consecutiva. Sin embargo, los franceses llegan tras un verano silencioso de apenas dos fichajes, con escaso rodaje en pretemporada (un empate y una derrota) y mermados por múltiples ausencias de peso.

Por su parte, el Aston Villa regresa a este escenario respaldado por su contundente victoria 3-0 frente al Friburgo en la final europea. Para Unai Emery representa una revancha personal contra su exequipo: el técnico español ostenta cinco títulos de Europa League, pero ha tropezado en sus tres apariciones previas en la Supercopa. La misión no será sencilla para los Villans, que afrontan la cita tras encajar tres derrotas consecutivas en su pretemporada y resentir las sensibles bajas de Youri Tielemans y Morgan Rogers.

Con cuentas pendientes y bajas importantes en ambos bandos, la primera corona de la temporada 2026-2027 busca dueño en suelo austríaco.

Pronóstico del PSG vs Aston Villa hoy miércoles 12 de agosto 2026

El PSG como el gran favorito para conquistar la Supercopa frente al Aston Villa. A pesar de que ambas escuadras llegan con rodajes irregulares y ausencias tras el receso veraniego, la jerarquía individual y el peso táctico de los parisinos inclinan las probabilidades a su favor.

Pronóstico: Victoria del PSG (2-1)

La experiencia europea de Unai Emery y el orden táctico del Aston Villa mantendrán con vida al conjunto inglés durante buena parte del encuentro, pero el potencial ofensivo del PSG terminará por marcar la diferencia.

Horario y dónde seguir en vivo el PSG vs Aston Villa

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México

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