PSG 0-1 Bayern Munich: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 4 de la UEFA Champions League, marcador online

En el estadio el Parque de los Príncipes, PSG espera por Bayern Múnich desde las 14:00 horas, para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 4 de la Champions. Así llegan PSG y Bayern MúnichLos equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG ganó su último duelo ante Bayer Leverkusen por 7 a 2. El equipo local llega en gran forma por llevar 2 partidos previos sin caer, en los que sumó 13 goles a favor y ha sufrido 3 en contra.

Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Bayern Múnich viene de vencer a Club Brugge en casa por 4 a 0. Con 2 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 12 goles a favor y le han convertido en 2 ocasiones.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y Bayern Múnich se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Maurizio Mariani.

Horario PSG y Bayern Múnich, según país