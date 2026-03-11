logo deportes horizontal
PSG vs Chelsea: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los octavos de final de ida de Champions League; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido del PSG vs Chelsea en el juego de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Entérate de los goles, alineaciones y jugadas destacadas minuto a minuto.

PSG vs Chelsea en vivo

Escrito por: Iván Vilchis

Este miércoles 11 de marzo del 2026, continúa la actividad de los juegos de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League y uno de los juegos más destacados del día es el PSG vs Chelsea.

El encuentro se va a disputar en punto de las 14 horas tiempo del centro de México en el Estadio parque de los príncipes y los dos equipos buscan poder tomar ventaja en la llave.

Así llegan PSG y Chelsea | Análisis

El conjunto del Chelsea terminó en el sexto lugar de la tabla lo que le permitió clasificar directamente a Octavos de Final como uno de los ocho mejores.

Por otra parte, el PSG finalizó en el lugar 11, por lo que tuvo que disputar los play-offs ante el AS Monaco en dónde logró avanzar al ganar 5-4 en el marcador global. En el juego de ida logró ganar 3-2 y empataron 2-2 en la vuelta.

