Partidos de HOY miércoles 11 de marzo en los octavos de final de ida de la UEFA Champions League 2025/26

Los últimos cuatro partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League se juegan este miércoles 11 de marzo donde el mundo del futbol tiene dirigida la mira en el duelo entre Real Madrid vs Manchester City.

Bayer Leverkusen vs Arsenal - BayArena - 11:45 horas

Bayer Leverkusen afronta uno de los retos más exigentes de su historia reciente en la UEFA Champions League. Tras superar al Olympiacos en la ronda de play-off, el conjunto alemán se mide al Arsenal en los octavos de final, un cruce que promete intensidad y calidad. En Europa los números son alentadores: tres partidos invicto, con dos victorias y un empate, y la portería imbatida en todos ellos.

Por su parte, el Arsenal llega con la moral alta. Aunque sufrió para eliminar al modesto Mansfield en la FA Cup con un equipo plagado de suplentes, Mikel Arteta reservó a sus figuras pensando en este choque. Los Gunners acumulan once partidos sin perder en todas las competiciones (nueve victorias y dos empates) y han sido una máquina en la Champions: pleno de ocho triunfos en la fase de liga, acercándose al récord inglés de victorias consecutivas.

Real Madrid vs Manchester City - Estadio Santiago Bernabéu - 14:00 horas

El Santiago Bernabéu se prepara para una tarde de alta tensión con el duelo entre Real Madrid y Manchester City. Los merengues llegan tras vencer 2-1 al Celta de Vigo en La Liga, resultado que les mantiene en la pelea por el liderato. Aunque su camino europeo ha sido irregular, con tres derrotas en sus últimos siete partidos, el equipo de Álvaro Arbeloa confía en su fortaleza en casa, donde solo ha caído una vez en cinco encuentros europeos esta temporada, precisamente ante el City en diciembre.

Por el lado inglés, Pep Guardiola afronta su partido número 190 en la Champions, igualando a Sir Alex Ferguson. Los Cityzens llegan invictos en 11 compromisos oficiales (9 victorias, 2 empates), tras imponerse 3-1 al Newcastle en la FA Cup. Sin embargo, sus números como visitantes en Europa generan dudas: apenas dos triunfos en sus últimos ocho partidos. Además, el Madrid ha sido su verdugo en cuatro ocasiones previas, incluidas las dos últimas temporadas.

PSG vs Chelsea - Parque de los Príncipes - 14:00 horas

El Parque de los Príncipes será escenario de un choque vibrante entre el vigente campeón de la UEFA Champions League, el PSG, y un Chelsea que llega con la moral en alto. Los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, atraviesan un momento delicado tras caer 3-1 ante el Mónaco en la Ligue 1, resultado que expuso ciertas fragilidades defensivas. El equipo francés apenas superó al mismo rival en el play-off europeo y ahora busca reaccionar apoyándose en un dato alentador: la temporada pasada eliminó a tres clubes ingleses en su camino hacia el título. Sin embargo, la derrota ante el Liverpool en esta misma ronda un año atrás y el riesgo de encadenar dos tropiezos consecutivos en casa generan preocupación.

Chelsea, por su parte, afronta su cuarto partido seguido como visitante. Los londinenses vienen de ganar dos encuentros con cuatro goles en cada uno, aunque sufrieron más de lo esperado en la FA Cup frente al Wrexham (4-2 en prórroga). Según las estadísticas, parten como favoritos y acumulan seis victorias consecutivas en Champions contra equipos franceses.

Bodo/Glimt vs Sporting - Aspmyra Stadion - 14:00 horas

El Bodo/Glimt vive un momento histórico. El club noruego debuta en los octavos de final de la Champions League tras sorprender al Inter de Milán con un global de 5-2 en el play-off. Ahora, sueña con convertirse en el segundo equipo de Noruega en alcanzar los cuartos de final de la competición. Los dirigidos por Kjetil Knutsen llegan en gran forma: cinco victorias consecutivas desde el inicio del año, cuatro de ellas en Champions y la más reciente en la copa doméstica ante Molde (2-1).

El Sporting, por su parte, se clasificó de manera dramática gracias al 3-2 en Bilbao frente al Athletic Club, resultado que le aseguró la séptima plaza en la fase de liga. El equipo de Rui Borges acumula 12 partidos invicto (10 victorias, 2 empates), aunque su historial europeo como visitante es preocupante: no gana fuera de casa en octavos o rondas posteriores desde 2005.

