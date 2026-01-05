PUBG MOBILE se asocia con Scuderia Ferrari HP y llevará la pasión por la velocidad al campo de batalla en 2026

La legendaria escudería italiana llega a PUBG MOBILE. Ferrari y su equipo de Fórmula 1 unirán fuerzas con el popular battle royale para ofrecer una experiencia de alto rendimiento que debutará en 2026.

PUBG MOBILE, uno de los videojuegos para móviles más jugados a nivel global, anunció oficialmente una colaboración estratégica con Scuderia Ferrari HP, una alianza que promete llevar la esencia del automovilismo de élite directamente a los campos de batalla del juego a partir de 2026. Se trata del debut del legado Ferrari dentro de PUBG MOBILE, marcando un momento clave para ambas marcas.

Gracias a esta colaboración global, los jugadores podrán experimentar la emoción de conducir algunos de los vehículos deportivos más icónicos de Ferrari, integrados de manera inmersiva dentro del universo de PUBG MOBILE. La asociación busca trasladar la precisión, innovación y ADN competitivo de la histórica escudería italiana a una experiencia interactiva pensada para millones de jugadores en todo el mundo.

La colaboración incluirá contenido exclusivo inspirado tanto en Ferrari como en Scuderia Ferrari HP, destacando la maestría técnica y el enfoque en el alto rendimiento que caracterizan a ambas marcas. PUBG MOBILE y Ferrari comparten una visión común: superar los límites, innovar constantemente y ofrecer experiencias que combinen tecnología, emoción y excelencia.

“Estamos orgullosos de anunciar la primera colaboración de PUBG MOBILE con Scuderia Ferrari HP”, comentó Vincent Wang, director de Publishing de PUBG MOBILE en Tencent Games. “Esta asociación aporta la precisión y el espíritu de alto rendimiento que definen a Ferrari al juego, brindando a los jugadores de todo el mundo la oportunidad de experimentar la esencia de la excelencia dentro de PUBG MOBILE en 2026”.

Desde la perspectiva de la escudería italiana, la alianza representa una nueva forma de conectar con audiencias globales a través del entretenimiento interactivo. Lorenzo Giorgetti, director de ingresos de carreras de Ferrari, destacó: “Estamos orgullosos de asociarnos con PUBG MOBILE en una colaboración que une dos marcas impulsadas por el rendimiento, la innovación y una actitud de nunca rendirse. Esta experiencia permitirá a los jugadores conocer la dedicación de Ferrari por la ingeniería en un entorno completamente nuevo”.

Aunque por ahora no se han revelado todos los detalles, PUBG MOBILE adelantó que próximamente se compartirá más información sobre los vehículos, elementos cosméticos y experiencias que formarán parte de esta colaboración con Ferrari y su equipo de Fórmula 1, Scuderia Ferrari HP.

Con esta alianza, PUBG MOBILE continúa fortaleciendo su historial de colaboraciones de alto perfil, mientras que Ferrari expande su presencia en el mundo del gaming, llevando su legado de velocidad y prestigio a una nueva generación de jugadores.