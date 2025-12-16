Conoce Nex Playground, la nueva consola que amenaza con superar a la Xbox

En las últimas décadas el mercado de los videojuegos , a nivel mundial, ha sido acaparado por tres industrias que llevan la mano en la fabricación de consolas, siendo estas Sony, Nintendo y Microsoft. Luciría difícil, entonces, que alguna pueda superar lo hecho hasta ahora por la PlayStation, el Nintendo Switch y la Xbox.

Sin embargo, nada dura para siempre, y menos en el mundo de los videojuegos. El 2025 sorprendió a propios y extraños gracias a la llegada de la Nex Playground, una pequeña consola que, contra todos los pronósticos, compitió directamente contra la Xbox en cuanto a ventas se refiere. ¿Qué es esta consola?

¿Qué es la Nex Playground y por qué es un rival fuerte para la Xbox?

Todo ocurrió durante la semana del Black Friday en los Estados Unidos, país que presenció cómo la Xbox quedó en el cuarto lugar de las consolas más vendidas en este periodo de tiempo al ser superada por la Nex Playground, una consola que, poco a poco, ha comenzado a conquistar los corazones de chicos y grandes por igual.

Se trata de una pequeña caja que cuenta con un sistema operativo Android que fue lanzada hace un par de años y que, entre sus características, destaca una cámara de visión que rastrea los movimientos de los jugadores, así como sus gestos y acciones mientras disputan una partida en su juego preferido.

Más allá de contar con mandos de control convencionales, la nueva rival de Xbox sugiere un concepto parecido al Kinect de Microsoft como, por ejemplo, los juegos de la Wii Sports. Dicho de otro modo, su modelo, aunque ya conocido, ha comenzado a volverse tendencia entre la comunidad gamer en dicho país.

¿Cuánto cuesta la Nex Playground?

Según detalla el portal El Mundo, la Nex Playground cuenta con un costo de 250 dólares y aún no se encuentra de manera oficial en Europa. Se sabe, además, que su adquisición viene con cinco juegos incluídos, aunque la consola permite descargar más de manera gratuita con anuncios o, bien, a través de una suscripción mensual de 8 dólares.