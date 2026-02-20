Puebla vs América: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Es viernes botanero y HOY 20 de febrero del 2026, inicia la actividad de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los encuentros más llamativos del día es el Puebla vs América que podrás verlo totalmente EN VIVO y GRATIS. El partido será transmitido totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión del juego arranca al terminar el Tigres vs Pachuca.

Es un juego muy llamativo por lo que ofrecen los dos equipos pero tendrá un incrediente extra pues es el esperado regreso de Christian Martinoli al microfono y será para el encuentro de Puebla vs América. Christian tendrá una compañia de lujo para el encuentro pues en el analisis estará Luis García, Zague y Álvaro López Sordo.

El partido se disputa en el Estadio Cuauhtémoc, dos equipos que quieren la victoria y regalarle una alegría a su afición.

Puebla vs América

Jornada 7 del Clausura 2026

viernes 20 de febrero a las 21:07 horas tiempo del centro de México

Estadio Cuauhtémoc

DOBLE VIEERNES BOTANERO.

Tigres vs Pachuca y luego Puebla vs América. @AztecaDeportes @AztecaSiete . pic.twitter.com/aztvuwtAOi — david medrano felix (@medranoazteca) February 20, 2026

Así llegan Puebla y América

El equipo de la Franja llega en el lugar 13 de la tabla con cinco puntos luego de una victorias, dos empates y tres derrotas, mientras que América llega en décimo con ocho puntos luego de dos victorias, dos empates y dos derrotas. La victoria para cualquiera de los dos sería mantenerse en la pelea por los primeros ocho lugares.

El equipo de Coapa no ha tenido el mejor arranque de torneo pero poco a poco ha mostrado mejorar su nivel y quiere quitarse la espina de perder el Clásico Nacional. Por su parte, el equipo de la Franja dio un buen partido ante Pumas pero terminó siendo remontado.