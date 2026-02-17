Puebla vs América EN VIVO y GRATIS: Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Sigue el futbol gourmet! Este 20 de febrero comienza la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y TV Azteca Deportes se viste de gala con el gran partido entre el Puebla y las populares Águilas del América, en un duelo que promete ser uno de los más intensos del fin de semana.

Recuerda que este encuentro de alto voltaje podrás verlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 en tu televisión abierta, la App Oficial de TV Azteca Deportes y a través del sitio web de aztecadeportes.com en compañía de los mejores narradores del mundo mundial.

La cita es este viernes 20 de febrero en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México en duelo que se llevará a cabo en el espectacular Estadio Cuauhtémoc en la capital de Puebla, en donde los dirigidos por André Jardine buscarán volver a la senda del triunfo tras caer en el Clásico Nacional ante Chivas y de paso dejar de ser la peor ofensiva del certamen.