Puebla vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 3 del Apertura 2026 a través de TV Azteca
¡Vuelve el Viernes Botanero! Puebla se mide vs Chivas de Guadalajara en un partido que abre la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ¡Síguelo a través de TV Azteca!
¡Llegó el día! El Viernes Botanero se pone en marcha con otro de los equipo grandes. Y es que el Puebla se mide vs Chivas de Guadalajara en partido de la jornada 3 de la Liga BBVA MX. ¡Síguelo desde el estadio Cuauhtémoc EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca!