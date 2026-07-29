Puebla vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 3 del Apertura 2026 a través de TV Azteca

¡Llegó el día! El Viernes Botanero se pone en marcha con otro de los equipo grandes. Y es que el Puebla se mide vs Chivas de Guadalajara en partido de la jornada 3 de la Liga BBVA MX. ¡Síguelo desde el estadio Cuauhtémoc EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca!