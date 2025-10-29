Puebla vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Continúa la fiesta del futbol mexicano en el Viernes Botanero! No te pierdas la continuación de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Puebla vs Cruz Azul desde el Estadio Cuauhtémoc, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

Este encuentro representa una oportunidad de oro para la Máquina de acercarse al liderato general.

La cita es este viernes 31 de octubre a las 9:00 pm tiempo del centro de México.