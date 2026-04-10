Puebla vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Este viernes 10 de abril del 2026, arranca la actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026 y el encuentro que inicia con las emociones es el Puebla vs León.

¿A qué hora juega Puebla vs León hoy?

El encuentro de Puebla vs León inicia en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y podrás ver la transmisión por TV Azteca.

Canal de transmisión para ver el Puebla vs León en vivo

El juego de Puebla vs León lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión comienza en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México y el partido va a tener la narración y el análisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, Francisco 'Chacón' y Omar Villarreal.

Alineaciones del Puebla vs León

Alineación de Puebla

Portero: Gutiérrez

Defensas: Vargas, Pachuca, Navarro,

Mediocampistas: Monárrez, Iker Moreno, Alonso Ramírez, Organista, Velasco

Delanteros: Emiliano Gómez y Pedro Canelo

Alineación de León

Portero: García

Defensas: Valentín Gauthier, Rodrigo Echeverria, Jaine Barreiro y Rodríguez

Mediocampistas: Iván Moreno, Beltrán, Reyes y Domínguez

Delanteros: Díaz de León y Diber Cambindo