Puebla vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan
Sigue EN VIVO y GRATIS el Puebla vs. León de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Consulta el horario y dónde ver la transmisión de Azteca
Este viernes 10 de abril del 2026, arranca la actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026 y el encuentro que inicia con las emociones es el Puebla vs León.
¿A qué hora juega Puebla vs León hoy?
El encuentro de Puebla vs León inicia en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y podrás ver la transmisión por TV Azteca.
Canal de transmisión para ver el Puebla vs León en vivo
El juego de Puebla vs León lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión comienza en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México y el partido va a tener la narración y el análisis de Carlos 'Warrior' Guerrero, Francisco 'Chacón' y Omar Villarreal.
Alineaciones del Puebla vs León
Alineación de Puebla
Portero: Gutiérrez
Defensas: Vargas, Pachuca, Navarro,
Mediocampistas: Monárrez, Iker Moreno, Alonso Ramírez, Organista, Velasco
Delanteros: Emiliano Gómez y Pedro Canelo
Alineación de León
Portero: García
Defensas: Valentín Gauthier, Rodrigo Echeverria, Jaine Barreiro y Rodríguez
Mediocampistas: Iván Moreno, Beltrán, Reyes y Domínguez
Delanteros: Díaz de León y Diber Cambindo