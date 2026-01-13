logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Puebla vs Mazatlán: Alineaciones CONFIRMADAS del partido de la jornada 2 del Clausura 2026

La Franja del Puebla y los Cañoneros se verán las caras en el Estadio Cuauhtémoc, ambos equipos buscarán su primera victoria en el presente torneo.

Puebla vs Mazatlán
Crédito: Mexsport
Notas,
Liga MX

Escrito por:  Erick De la Rosa

Martes lleno de futbol mexicano y será por TV Azteca Deportes. La mejor televisora de nuestro país tendrá triple cartelera en el Torneo Clausura 2026 y empezaremos desde el Estadio Cuauhtémoc. La Franja del Puebla recibirá a los Cañoneros de Mazatlán en un compromiso de pronóstico reservado y en el que las emociones estarán a la orden del día. Los detalles del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Puebla vs Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 13 de enero, partido de la jornada 2 del Clausura 2026; marcador online y por internet

Tanto el club poblano como el cuadro sinaloense vienen de caer en la primera fecha, los pupilos de Albert Espigares cayeron por la mínima diferencia frente al Atlas de Guadalajara. Por su parte, los Cañoneros no pudieron en casa ante los Bravos de Juárez en su debut en el presente certamen. Con estos antecedentes, podemos esperar que los dos equipos salgan ofensivos en busca de sacar sus primeras unidades.

Alineación CONFIRMADA de Puebla

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Luis Rey, Nicolás Díaz y Eduardo Navarro
  • Mediocampistas: Fernando Monárrez, Edgar Guerra, Carlos Baltazar y Alejandro Organista
  • Delanteros: Brayan Garnica, Emiliano Gómez y Esteban Lozano

Alineación CONFIRMADA de Mazatlán

  • Portero: Ricardo Rodríguez
  • Defensas: Jair Díaz, Facundo Almada, Edgar Bárcenas y Mauro Lainez
  • Mediocampistas: Jordan Sierra, Jesús Hernández y Ángel Saavedra
  • Delanteros: Omar Moreno, Fabio Gomez e Iván González

Recuerda que puedes sintonizar totalmente EN VIVO y GRATIS el partido por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este martes 13 de enero en punto de las 5:00 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva.

Tags relacionados
Puebla FC Mazatlán FC