Puebla vs Mazatlán: Alineaciones CONFIRMADAS del partido de la jornada 2 del Clausura 2026

Martes lleno de futbol mexicano y será por TV Azteca Deportes. La mejor televisora de nuestro país tendrá triple cartelera en el Torneo Clausura 2026 y empezaremos desde el Estadio Cuauhtémoc. La Franja del Puebla recibirá a los Cañoneros de Mazatlán en un compromiso de pronóstico reservado y en el que las emociones estarán a la orden del día. Los detalles del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

Tanto el club poblano como el cuadro sinaloense vienen de caer en la primera fecha, los pupilos de Albert Espigares cayeron por la mínima diferencia frente al Atlas de Guadalajara. Por su parte, los Cañoneros no pudieron en casa ante los Bravos de Juárez en su debut en el presente certamen. Con estos antecedentes, podemos esperar que los dos equipos salgan ofensivos en busca de sacar sus primeras unidades.

Alineación CONFIRMADA de Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Luis Rey, Nicolás Díaz y Eduardo Navarro

Mediocampistas: Fernando Monárrez, Edgar Guerra, Carlos Baltazar y Alejandro Organista

Delanteros: Brayan Garnica, Emiliano Gómez y Esteban Lozano

Alineación CONFIRMADA de Mazatlán

Portero: Ricardo Rodríguez

Defensas: Jair Díaz, Facundo Almada, Edgar Bárcenas y Mauro Lainez

Mediocampistas: Jordan Sierra, Jesús Hernández y Ángel Saavedra

Delanteros: Omar Moreno, Fabio Gomez e Iván González

Recuerda que puedes sintonizar totalmente EN VIVO y GRATIS el partido por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este martes 13 de enero en punto de las 5:00 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva.