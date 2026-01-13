Puebla vs Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 13 de enero, partido de la jornada 2 del Clausura 2026; marcador online y por internet

Duelo que abre la jornada 2 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Cuauhtémoc abre sus puertas para recibir a la Franja del Puebla y a los Cañoneros de Mazatlán en un partido que pinta para ser espectacular. Ambos equipos llegan de caer en la primera fecha y por ello, buscarán cambiar el chip en busca de sus primeras unidades en el presente semestre. Los pupilos de Albert Espigares cayeron por la mínima en el Jalisco contra el Atlas, mientras que, el club sinaloense fue derrotado por los Bravos de Juárez en El Encanto. La transmisión del partido la podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.

