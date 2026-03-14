Puebla vs Necaxa: Ver EN VIVO el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online | Presentado por Nissan

Puebla recibe a Necaxa en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Alberto Espigares, el conjunto de 'La Franja' encara el partido en el lugar 10 de la tabla general, esto tras un registro de tres victorias, dos empates y cinco derrotas en la presente campaña.

El Club Puebla llega al encuentro luego de caer en su visita a Pachuca en la Fecha 10. Por su parte, los Rayos comandados por Martín Varini se meten al Estadio Cuauhtémoc tras perder contra Pumas en su partido anterior.