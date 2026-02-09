Puebla vs Pumas EN VIVO y GRATIS: Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Sigue el futbol gourmet! Este 13 de febrero en el marco de San Valentín comienza la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y TV Azteca Deportes se viste de gala con el gran partido entre el Puebla y los invictos Pumas de la UNAM, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del fin de semana.

Recuerda que este encuentro de alto voltaje podrás verlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 en tu televisión abierta, la App Oficial de TV Azteca Deportes y a través del sitio web de aztecadeportes.com en compañía de los mejores narradores del mundo mundial.

La cita es este viernes 13 de febrero en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México en duelo que se llevará a cabo en el espectacular Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en donde los dirigidos por Efraín Juárez buscarán mantenerse como invictos dentro del certamen.