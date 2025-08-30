Puebla vs Rayados de Monterrey: alineaciones confirmadas del partido de la jornada 7 del Torneo Apertura Liga BBVA MX

La Franja del Puebla recibirá a los Rayados de Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc. El conjunto poblano viene de igualar sin goles en Ciudad Universitaria ante Pumas en el estreno de Hernán Cristante como su técnico, mientras que, Rayados de Monterrey goleó al Necaxa 3-0 en el Gigante de Acero.

Para este partido de Viernes Botanero, ninguno de los dos estrategas se guardó nada de sus barajas. Por parte de la Pandilla, Sergio Ramos encabeza la alineación titular con Lucas Ocampos, Sergio Canales y el delantero sensación de México; Germán Berterame. Por los locales, Julio González repite en el arco como titular tras su actuación ante su ex-equipo en CU y Ricardo Marín será el encargado de comandar la ofensiva de la Franja.

Alineación del Puebla

Portero: Julio González

Defensas: Juan Fedorco, Nicolás Díaz, Jesús Rivas y José Pachuca

Medios: Franco Moyano, Raúl Castillo, Pablo Gamarra y Alejandro Organista

Delanteros: Emiliano Gómez y Ricardo Marín

Alineación de Rayados de Monterrey

Portero: Santiago Melé

Defensas: Ricardo Chávez, Héctor Moreno, Luis Reyes y Sergio Ramos

Medios: Oliver Torres, Sergio Canales, Jesús Corona, Lucas Ocampos e Iker Fimbres

Delanteros: Germás Berterame

Partido por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás seguir el partido entre la Franja y los Rayados por la señal de TV Azteca Deportes con el mejor equipo de transmisión del país y por la página de aztecadeportes . La Pandilla buscará una victoria más y segur líder de la tabla general del Apertura 2025, mientras que, la Franja buscará dar la sorpresa en su propia cancha.