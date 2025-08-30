Ver GRATIS y EN VIVO el Puebla vs Rayados de Monterrey, partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este viernes 29 de agosto de 2025, el Estadio Cuauhtémoc será testigo de un enfrentamiento lleno de intensidad entre Puebla vs Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El encuentro se va a disputar en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

FC Juárez vs Mazatlán y Puebla vs Rayados de Monterrey EN VIVO, Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

"Estoy contento por poder seguir unos años más. Voy a dejarlo todo para conseguir los objetivos que queremos. Estoy muy feliz de que confiaron en mí".💙🎙️



¡Vamos con todo, Corcho!🔥👊🏼 pic.twitter.com/ENbJ37g9JX — Rayados (@Rayados) August 29, 2025

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 7 del Apertura 2025 que se juegan HOY viernes 29 de agosto en la Liga BBVA MX

Así puedes ver el Puebla vs Rayados de Monterrey EN VIVO GRATIS

Un partido importante para los dos equipos, los locales luchando por salir del fondo de la tabla y los visitantes buscando mantener su liderato tras las primeras seis fechas disputadas.

El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión comenzará al terminar el partido de Juárez vs Mazatlán.

El encuentro tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo.

Un CAMPEÓN del MUNDO en Puebla 🎽🆚🤠 Puebla vs Rayados protagonizarán el #ViernesBotanero de la jornada 7 del Apertura 2025. 📅 Viernes 29 de agosto

🕘 9:00 PM

💻 Azteca 7 y Azteca Deportes Network

📱 https://t.co/OqYzbKT3Ba pic.twitter.com/FgSdvByLxC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 29, 2025

Así llegan Puebla y Rayados de Monterrey

El Puebla, llega con Cristante como nuevo entrenador para poder salir del fondo de la tabla. Su último juego logró empatar 1-1 ante Pumas. Se ubican en el último lugar de la tabla con cuatro puntos conseguidos.

Por el contrario, los Rayados de Monterrey llegan como líderes absolutos con 15 puntos en el torneo registran cinco victorias y una derrota.

Llegan en gran ritmo, con cinco victorias de forma consecutiva. El equipo regiomontano promedia 2.3 goles por partido, con una defensa que no termina de convencer con siete goles recibidos.